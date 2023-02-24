Владимир Путин инициировал обновление состава Общественной палаты

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин приступил к формированию нового состава Общественной палаты Российской Федерации. В него войдут 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом. Президент уже направил им предложения о вступлении в состав ОП РФ, говорится на официальном сайте Кремля.

Общественная палата Российской Федерации занимается обеспечением учета потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики.

Недавно сайт KP.RU рассказывал об инициативе Общественной палаты России по снижению пенсионного возраста для отцов трех и более детей. В Государственной думе тогда заявили о готовности поддержать эти предложения.