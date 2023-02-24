Дмитрий Медведев призвал в результате спецоперации отодвинуть как можно дальше границы угроз России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал в ходе специальной военной операции отодвинуть границы угроз России как можно дальше, отметив, что необходимо достичь всех целей спецоперации.

«Важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Медведев также призвал «уничтожить неонацизм дотла», для того, «чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам», а «мир обрел долгожданное спокойствие».

Как заявил политик России вернет свои территории, а также «надежно защитит людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов», после чего начнутся переговоры, которые, по его мнению, будут «тяжелыми и нервными».

«Потом, вероятнее всего, начнётся не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна», - отметил он, заявив, что необходимо достичь целей спецоперации.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации ликвидацию нацистской угрозы, отметив, что Москва пыталась решить проблему мирными средствами.