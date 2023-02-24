Китай заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине

Китай готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине Фото: REUTERS

Китай готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем», – сказал дипломат на брифинге, отвечая на вопрос о готовности Пекина дать площадку для проведения переговоров Москвы и Киева.

Как отметил Вэньбинь, Китай намерен работать с международным сообществом по вопросу политического урегулирования ситуации на Украине на основе мирного плана, предложенного Пекином.

Как писал сайт KP.RU, Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию конфликта на Украине. План урегулирования включает в себя 12 пунктов, среди которых значатся начало мирных переговоров и отказ от «менталитета холодной войны».

Диалог в плане назван единственным путем для урегулирования кризиса на Украине. Кроме того, в Пекине отметили, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран.