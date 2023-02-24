Польша готова заблокировать десятый пакет санкций в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава намерена заблокировать принятие десятого пакета антироссийских ограничений, поскольку считает его слишком слабым. Об этом сообщает польская радиостанция RMF.

«Польша готова заблокировать десятый пакет европейских санкций в годовщину начала войны. Таким образом она хочет добиться их усиления», - приводит радиостанция слова польского дипломата, который уточнил, что окончательное решение примет премьер Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, 24 февраля.

По данным радиостанции, позиция Варшавы вызвала обеспокоенность, а также раздражение в Европейском союзе. Польша обвиняет в слабости санкционных мер Берлина и Рим, заявляя, что эти «размывают ограничения».

Напомним, ранее посол Польши при ЕС сообщил, что Варшава разочарована десятым пакетом антироссийских санкций, уточнив, что в первую очередь республика недовольна отсутствием ограничительных мер в отношении «Росатома».