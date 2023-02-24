В Минобороны Дании допустили поставку истребителей Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен допустил, что его Копенгагену может направить Киеву истребители.

«Я не хочу отрицать, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть отправку истребителей», - заявил и.о. главы военного ведомства в интервью Датскому радио в пятницу, 24 февраля.

При этом Поульсен уточнил, что условием поставки истребителей станет их передача и другими странами, подчеркнув, на данный момент никаких решений пока не принято.

«Я открыт для рассмотрения возможностей, которые могут существовать в связи с будущей ситуацией в Украине. Но сегодня утром я не могу объявить, что с датской стороны мы собираемся предоставить истребители», - сказал он, указав также на необходимость выяснить, смогут ли украинские солдаты вообще эксплуатировать датские истребители.

Напомним, накануне министр иностранных дел Испании Мануэль Альбарес заявил, что на данный момент страны Запада не обсуждают вопрос поставки истребителей Киеву.