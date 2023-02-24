В МИД Испании заявили, что на Западе не обсуждают поставки истребителей Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западный страны на данный момент не обсуждают вопрос поставки истребителей Киеву. Такое заявление сделал министр иностранных дел Испании Мануэль Альбарес.

«Это не обсуждается в данный момент … Это не то, что рассматривается каким-либо союзником», - сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью газете El Pais, комментируя вопрос, нужно ли передать боевые самолеты Украине.

Альбарес также заявил, что считает «хорошим предложением» инициативу по совместным закупкам боеприпасов для Киева.

Напомним, 16 февраля 2023 года Европарламент принял резолюцию, в которой призывал все европейские страны поставить Киеву истребители, а также вертолеты и ракеты.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не намерена использовать истребители в случае их поставки западными странами для ударов по России, но собирает применять их «для освобождения территорий».