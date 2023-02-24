Пользователи Twitter раскритиковали нарисованный перед посольством России в Лондоне флаг Украины Фото: REUTERS

Пользователи Twitter негативно отреагировали на выходку проукраинских активистов, которую они устроили перед посольством России в Лондоне.

Известно, что данная акция была организована группой активистов Led By Donkeys. Они выкрасили дорогу перед зданием ведомства в желтый и синий цвета. Активисты похвалились видео с места в своем Twitter-аккаунте, но в комментариях читатели не разделили этот поступок и начали писать гневные комментарии.

- Как, черт возьми, этому позволили случиться? Сажайте этих активистов. То, что они делают, очень опасно, - возмущаются пользователи Twitter.

Также некоторые обратили внимание, что краска, которую использовали члены организации, оказалась размазана не только по дороге, но и попала на машины добропорядочных людей.

- Теперь дорогу придется закрыть, чтобы очистить ... Кто-то подумал о коммунальных службах? Им теперь все это счищать, - критикуют поступок активистов граждане, напоминая, что вся ситуация является "просто кривлянием".

Напомним, днем ранее украинские активисты залили улицу перед российским посольством в Лондоне краской в цвет флага Незалежной. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент. Она отметила, что эту выходка - "бездарная психоделика", на которую потратили миллионы.

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