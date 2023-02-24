МИД Китая призвал отказаться от менталитета холодной войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил о сохранении менталитета холодной войны, которое неизбежно приведет к конфронтации.

«Несмотря на то, что прошло более 30 лет после окончания холодной войны, менталитет игры с нулевой суммой времен холодной войны по-прежнему распространен», - заявил китайский дипломат в пятницу, 24 февраля.

Как заявил Вэньбинь, несмотря на то что Берлинская стена была снесена уже давно, все еще есть стена, которая отмечена идеологией. «Если не отказаться от менталитета холодной войны, он неизбежно разожжет огонь конфронтации и вызовет новые кризисы», - отметил он.

Дипломат также обратил внимание на то, что Североатлантический альянс, который является «продуктом холодной войны», не просто не прекратило существование, но продолжил расширяться, провоцируя тем самым противоречия.

Напомним, МИД Китая также призвал Вашингтон прекратить вводить односторонние санкции из-за украинского конфликта, отметив, что такие ограничения не могут урегулировать проблему, а только создают новые.

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