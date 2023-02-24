Британия запретила экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться в украинском конфликте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лондон ввел запрет на экспорт в Россию всех товаров, которые могут быть использованы в ходе украинского конфликта. Об этом в пятницу, 24 февраля, заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

«Среди сотен таких товаров - запчасти для самолетов, радиооборудование и электронные компоненты, которые могут быть использованы оборонно-промышленным комплексом России, в том числе для производства беспилотных летательных аппаратов», - сказано в документе.

Британские власти надеются, что новые санкционные ограничения еще сильнее «подорвут роль России как надежного экспортера оружия», ограничив возможности Москвы производить и использовать современные оружие.

Минитср по делам бизнеса и торговли Кеми Бэйднок отметила, что за 2022 год объемы экспорта из Великобритании в России уже снизились на 80%, а импорта - на 99%.

Напомним, сегодня, 24 февраля, Лондон сообщил, что расширит антироссийские санкции. В «черный список» внесли еще 92 физических и юридических лица. Как писал сайт KP.RU, под ограничения попали четыре российские банка, в том числе «МТС-банк».

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