Поляки признались, что опасаются украинских беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 40% опрошенных польских граждан сказали, что больше всего боятся увеличения волны украинских беженцев, а также перемещения конфликта в Польшу. Об этом говорят результаты исследования для издания Rzeczpospolita.

Как заявил профессор Пётр Длугош из Краковского педагогического университета, комментируя результаты исследования, заявил, что украинский конфликт оказывает такое влияние на Польшу, поскольку боевые действия на Украине начались, когда только был пережит опыт пандемии коронавирусной инфекции.

«Суть не в том, что поляки испытывают коллективный страх перед вооруженным конфликтом и распространением его на территорию страны. Они просто боятся потерять приобретённые ресурсы, и эти опасения вызывают напряжение в польском обществе», - заявил польский профессор.

Согласно результатам исследования, 42% опрошенных поляков заявили, что недовольны увеличением потока украинских беженцев, а 37% обратили внимание на растущую неприязнь к беженцам. Каждый четвертый респондент указал на то, что конфликт на Украине вызвал экономический кризис в Польше.

Напомним, в конце января этого года комиссар ООН призвал европейские страны готовиться к новой волне беженцев из Украины.