Российские войска уничтожили командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ в районе Авдеевки ДНР

Российские войска уничтожили командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ в районе Авдеевки Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили на Донецком направлении командный пункт и склад боеприпасов украинской армии в районе Авдеевки, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ», – рассказал генерал-лейтенант на брифинге.

Еще четыре склада с боеприпасами противника были уничтожены российскими войсками в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь ДНР и Малиновка Запорожской области. Что касается Донецкого направления, там подразделения «Южной» группировки войск ВС России нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, отметил Конашенков. Потери украинских войск составили до 240 военнослужащих.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины, расположенный в районе Авдеевки.