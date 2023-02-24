Минобороны Польши заявило, что переданные танки Leopard уже на территории Украины Фото: REUTERS

Поставленные Варшавой танки Leopard уже находятся на территории Украины. Такое заявление в пятницу, 24 февраля, сделал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Сегодня польские Leopard уже попали на Украину», - заявил глава польского военного ведомства.

Напомним, изначально в Министерстве обороны Польши сообщили, что Варшава поставит Киеву танки Leopard в марте 2023 года, уточнив, что пока украинские военные проходят обучение в республике. Однако, как писал сайт KP.RU, Bloomberg сообщил о планах польских властей отправить на Украину первую партию танков Leopard 2 в пятницу, 24 февраля. По данным издания, о первых поставках танков должен был объявить премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита в Киев.