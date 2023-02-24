Страны G7 планируют держать российские активы замороженными до разрешения украинского конфликта Фото: REUTERS

Страны «Большой семерки» (G7) собираются держать российские суверенные активы замороженными до разрешения украинского конфликта. Об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном в пятницу, 24 февраля.

«Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, страны G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы замороженными до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта», - сказано в заявлении Белого дома.

Как писал сайт KP.RU, в заявлении также говорилось о том, что Вашингтон введет санкционные ограничения против более чем 200 физических и юридических лиц из России, а также третьих стран. Кроме того, будут повышены пошлины на более чем 100 видов российских минералов, металлов, а также химической продукции. Отмечалось, что все эти санкции приняты «в координации с партнерами и союзниками» по «Большой семерки».