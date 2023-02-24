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НовостиЭкономика24 февраля 2023 11:39

Страны G7 планируют держать российские активы замороженными до разрешения украинского конфликта

Как заявили в Белом доме, такое ограничение станет гарантией того, что Москва «заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Страны G7 планируют держать российские активы замороженными до разрешения украинского конфликта

Страны G7 планируют держать российские активы замороженными до разрешения украинского конфликта

Фото: REUTERS

Страны «Большой семерки» (G7) собираются держать российские суверенные активы замороженными до разрешения украинского конфликта. Об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном в пятницу, 24 февраля.

«Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, страны G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы замороженными до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта», - сказано в заявлении Белого дома.

Как писал сайт KP.RU, в заявлении также говорилось о том, что Вашингтон введет санкционные ограничения против более чем 200 физических и юридических лиц из России, а также третьих стран. Кроме того, будут повышены пошлины на более чем 100 видов российских минералов, металлов, а также химической продукции. Отмечалось, что все эти санкции приняты «в координации с партнерами и союзниками» по «Большой семерки».