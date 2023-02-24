США введут санкции против более чем 200 физлиц и юрлиц из России и третьих стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон введет санкционные ограничения в отношении более чем 200 физических и юридических лиц из России, а также третьих стран. Об этом в пятницу, 24 февраля, заявил Белый дом, где отметили, что санкции были приняты «в координации с партнерами и союзниками» по «Большой семерки» (G7).

«Санкции будут введены в отношении более 200 физических и юридических лиц, как в России, так и в третьих странах в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные усилия России», - говорится в заявлении.

В сообщении также сказано о повышении пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции. Кроме того, страны «Большой семерки» собираются держать российские активы замороженными до разрешения украинского конфликта.

Напомним, сегодня, 24 февраля, Великобритания объявила о решение расширить антироссийские санкции, внеся в «черный список» 92 физических и юридических лица. На сайте британского правительства отмечалось, что санкционные ограничения коснулись четырех российских банков, в том числе «МТС-банк», а также был введен запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться в украинском конфликте.

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