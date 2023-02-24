МИД России предупредил Украину и НАТО о последствиях любых провокаций в Приднестровье

Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих и военных складов в Приднестровье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любые провокации НАТО и Украины в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) будут расценены Москвой как нападение на Россию, за которым последует адекватный ответ, предупредило Министерство иностранных дел РФ.

«Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих и военных складов в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», – сказано в заявлении на сайте ведомства.

Как отметили в МИД РФ, Министерство обороны России зафиксировало значительное скопление личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья. В этой связи ведомство предостерегло США, страны НАТО и Украину от «авантюрных шагов». В министерстве призвали решать любые вопросы политико-дипломатическим путем.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Минобороны России заявили об активизации Киевом подготовки к провокации с вторжением в Приднестровье. Акция ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории ПМР.

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