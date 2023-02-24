Минобороны Молдавии сообщило об отсутствии прямых военных угроз для Приднестровья Фото: REUTERS

Министерство обороны Молдавии сообщило, что ведомство не видит прямых военных угроз для Приднестровья.

- Минобороны заявляет, что следит за всеми событиями и изменениями, происходящими в регионе и на территории, контролируемой администрацией Приднестровья. Констатируем, что нет прямых угроз военной безопасности страны и региона, - говорится в заявлении на сайте молдавского военного ведомства.

Незадолго до этого в Минобороны России сделали срочное заявление в котором говорилось, что силы украинских националистов руководимые НАТО обратили свое внимание на российский миротворческий контингент в Приднестровье. Киевский режим активизировал подготовку к провокации со вторжением в Приднестровье. Уточняется, что "данная акция ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья".

Также в российском ведомстве уточнили, что в провокации будут принимать участие подразделения ВСУ и члены нацформирования "Азов"*.

"Азов"* - *Запрещенная в России террористическая организация