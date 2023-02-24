Украинские войска выпустили 23 ракеты по Донецку и Ясиноватой Фото: КП-Севастополь

Украинские войска в пятницу, 24 февраля, в 15:40 по московскому времени выпустили 3 ракеты из РСЗО по Ясиноватой и 20 ракет по Донецку. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Ракеты в Ясиноватую выпустили из населенного пункта Орловка, а по областному центру ДНР удар был нанесен из Красногоровки.

В течение дня 24 февраля зафиксировали уже пять обстрелов населенных пунктов украинскими военными. Целью становились Горловка, Донецк, Ясиноватая и Александровка.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 240 военных на Донецком направлении за прошедшие сутки. Российские военные вывели из строя два танка, семь бронированных машин, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44 и американскую артиллерийскую систему М777.

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