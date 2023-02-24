В ВОЗ предупредили о риске заражения холерой более миллиарда людей в мире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза заявил, что риск заболеть холерой сегодня сохраняется для более млрд человек. Только за последнюю неделю три страны сообщили о новых вспышках заболевания.

Число государств, где нашли холеру, составило 22. ВОЗ оценили риски распространения заболевания и выяснил, что рискуют заболеть более одного млрд людей в 43 странах. Филипп Барбоза напомнил, что в 2022 году со вспышками холеры столкнулись в 1,5 раза больше стран, чем в 2021-ом. Тенденция к распространению заболевания продолжается, добавил он. Ей способствуют бедность, конфликты, природные бедствия и изменение климата.

Также Барбоза обратил внимание на то, что за последние 10 лет выросли и показатели летальности от холеры. Так, глобальный коэффициент летальности составил в 2021 году почти 2%, что значительно выше допустимого. По прогнозу такие же показатели ожидают и в 2022 и 2023 годах.

ВОЗ и ранее называла риск распространения холеры в мире очень высоким.