Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде наименование "гвардейская" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 35-й зенитной ракетной бригаде почетного наименования "гвардейская". Соответствующий документ опубликован в пятницу, 24 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

- Присвоить 35-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 35-я гвардейская зенитная ракетная бригада, - сказано в указе.

Уточняется, что данный документ вступает в свою силу со дня его подписания.

21 февраля сайт KP.RU писал, что глава государства подписал указ о присвоении 53-й зенитной ракетной бригаде наименование "гвардейская". Звание присвоено бригаде за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите интересов России в условиях вооруженных конфликтов.

Также ранее сообщалось о присвоении наименования "гвардейский" 228 Ленинградско-Павловский мотострелковому Краснознаменному полку.