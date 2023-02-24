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НовостиПолитика24 февраля 2023 15:24

США ввели санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России

Очередной пакет ограничений в минфине Штатов назвали самым значительным до настоящего времени
Мила ГЕНЬ
США ввели санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России

США ввели санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России

Фото: REUTERS

США расширили список антироссийских санкций. В самый масштабный список ограничений вошли 22 физических и 83 юридических лица. Об этом сообщили в американском министерстве финансов.

Ведомство назвала вводящийся пакет санкций «самым значительным до настоящего времени». Ограничения приняли совместно Госдепартамент, Минторг и офис торгового представителя США. Как посчитали в американским минфине, санкции способны еще больше изолировать Россию от международной экономики и подорвать ее возможности по получению капитала, материалов, технологий и поддержки для продолжения СВО.

В новый список добавили глав российских регионов, руководителей различных компаний и предпринимателей. Среди юридических лиц ограничения вводят против предприятий горнодобывающего сектора и финансовой сферы. Также санкции касаются более десяти финансовых институтов в России и более десяти банков.

В сообщении отмечается, что те, кто были включены в список ранее, якобы обращаются к более мелким банкам, чтобы обойти ограничения.

Ранее сообщалось о расширении экономических антироссийских санкций от Великобритании.