США подают иск о конфискации собственности второго российского бизнесмена на 75 миллионов долларов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Минюст США сообщил, что ведомство подало иск о конфискации шести объектов недвижимости находящегося под американскими санкциями российского предпринимателя Виктора Вексельберга на сумму 75 миллионов долларов.

- Иск предполагает, что недвижимость Вексельберга, является следствием нарушения санкций и вовлечена в международные схемы отмывания средств, в которых участвовал в том числе Владимир Воронченко, которому были предъявлены обвинения 7 февраля 2023 года, - сказано в заявлении американского ведомства.

Также там приводятся адреса четырех из заявленных к конфискации объектов недвижимости в Нью-Йорке, штатах Нью-Йорк и Флорида.

Воронченко в Америке считают близким другом и партнером Вексельберга, который "направлял миллионы долларов в США" вопреки введенным в 2018 года санкциям.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты впервые направили на помощь Украине активы, конфискованные у россиянина. Речь идет о сумме в более чем пять миллионов долларов, конфискованных у предпринимателя Константина Малофеева. Ранее он был включен в санкционный список США за действия, якобы направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. В одном из банков США предприниматель хранил более 5 млн долларов.