В Сирии найденный мертвым после землетрясения мужчина очнулся за пару минут до погребения Фото: REUTERS

В Сирии во время похорон ожил мужчина, тело которого обнаружили под завалами после землетрясения. Как пишет RT Arabic, новость о чудесном воскрешении распространили активисты в социальных сетях.

Тело молодого человека по имени Ахмед Аль-Магриби обнаружили во время поиска выживших людей под завалами в районе Атариб. Врачи констатировали смерть сирийца от остановки сердца. Труп, как полагается, убрали в холодильное помещение морга. Спустя два дня его переместили в мешок, чтобы похоронить.

Во время прощальной церемонии мешок зашевелился. Оказалось, что считавшийся мертвым мужчина жив.

Ахмеда Аль-Магриби отвезли в больницу, сейчас его состояние оценивают как нормальное.

Ранее президент Сирии поблагодарил Россию за поддержку в связи с землетрясением. В пострадавшую от стихии страну отправились волонтеры, с собой они привезли собранную гуманитарную помощь.

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