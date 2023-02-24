МИД РФ: Москва высоко ценит вклад Китая в урегулирование конфликта на Украине Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте МИД РФ появился комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой, связанный с публикацией коллегами из КНР 24 февраля документа «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». Она поблагодарила Пекин за вклад в разрешение конфликта на Украине мирными средствами.

Мария Захарова заявила, что Москва разделяет позицию китайских друзей, касающиеся международного права и недопустимости введения против России и любых других стран односторонних экономических санкций.

Официальный представитель добавила, что в 2021 году Россия направляла предложения по заключению соглашений между Москвой и США о гарантиях безопасности, и мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

— Сожалеем, что наши конструктивные предложения были отвергнуты странами Запада. Что касается украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем, — подчеркнула Захарова.

Речь идет о прекращении поставок западных вооружений и наемников ВСУ, завершении боевых действий, признании новых территорий, а также устранении всех угроз, исходящих от Киева. Помимо этого Россия пойдет на переговоры, если русскоязычное население Украины престанут притеснять, а антироссийские политизированные решения в различных международных судебных инстанциях будут отменены.

— Уверены, что продвижение по этому пути приведёт к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру, — подытожила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, мирный план Китая украинская сторона и Запад раскритиковали.