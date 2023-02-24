Советник главы офиса Зеленского раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине Фото: страница в социальных сетях Михаила Подоляка

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал мирный план Китая. По его словам, действия, предлагаемые Пекином, не приведут к нужному результату. К тому же позиция Киева давно известна, отметил он: «вывод российских войск к границам 1991 года».

Михаил Подоляк в очередной раз прокомментировал документ, уже отвергнутый правительством Украины и западных стран. Свое отношение к позиции КНР выразил даже пунктуацией — «закавычив» словосочетание «мирный план».

Сегодня, 24 февраля, МИД КНР обнародовал список из 12 пунктов, исполнение которых необходимо для урегулирования конфликта на Украине. Пекин призывает прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Офису Зеленского мирный план Китая не понравился, как и странам Европы и Запада.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что игнорирование позиции Пекина может привести к негативным последствиям.