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НовостиПолитика24 февраля 2023 18:13

Reuters: Страны ЕС третий день подряд не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций

Послы Италии и Польши не смогли договориться
Мила ГЕНЬ
Reuters: Страны ЕС третий день подряд не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций

Reuters: Страны ЕС третий день подряд не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций

Фото: REUTERS

Послы стран — членов ЕС в пятницу, 24 февраля, вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, который должен был вступить в силу к 24 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters.

С 22 февраля послы государств, входящих в Евросоюз, пытаются договориться о содержании десятого пакета санкций против России. Дипломаты сообщили, что согласия они не достигли и 24 февраля. Проблема по-прежнему заключается в Польше — она полагает, что некоторые исключения для поставок в ЕС российского каучука делают новые меры неэффективными.

Отметим, что в пятницу список экономических ограничений против компаний и физлиц России опубликовали две страны — Великобритания и США. Экономист Денис Ракша в интервью KP.RU назвал западные запреты «символическими».

Также эксперт отметил, что американские санкции должны были выйти в один день с европейскими, чтобы показать солидарность стран G7.