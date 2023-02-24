США ввели блокирующие санкции против 11 банков России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США ввели санкции в отношении некоторых банков РФ. Как следует из заявления американского Минфина, в список включили Московский кредитный банк, МТС-банк, «Ланта-Банк», «Металлинвестбанк», «Уралсиб», «Зенит», «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье», «СДМ-Банк» и Уральский банк.

Попадание под санкции означает, что против этих финансовых организаций вводятся ограничения на проведение ряда операций. Чтобы клиенты могли завершить текущие сделки, Минфин США также опубликовал генеральную лицензию, разрешающую операции с вышеперечисленными банками до 25 мая 2023 года.

Всего же под действие американских санкций дополнительно попали 22 физлица и 83 организации из России. Включение в этот перечень также означает заморозку активов в банках Штатов и запрет для граждан США вести бизнес с попавшими под запрет фирмами и людьми.

Напомним, что в черный список попала и АЭС Запорожья.

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