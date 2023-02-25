Медведев заявил, что Запад искусственно продлевает агонию Украины

Медведев отметил, что некоторые лидеры европейских государств уже "всерьез начали сетовать на опустевшие склады". Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала “Национальная оборона” объяснил, почему запад идет на огромные расходы для поддержки Украины. "Но цель – одолеть Россию чужими руками – видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы. А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни”, поделился своим мнением Дмитрий Анатольевич.

Также Медведев отметил, что некоторые лидеры европейских государств уже "всерьез начали сетовать на опустевшие склады". По его словам, американские эксперты признают поставки вооружения “ключевым элементом” украинского военного потенциала.

Сама по себе Украина не протянула бы долго, поэтому Запад искусственно поддерживает её “агонию” в надежде, что таким образом можно измотать и ослабить Россию. Дальше за ненадобностью использованное сдадут в утиль.

Ранее сайт KP.RU приводил мнение Дмитрия Медведева касательно спецоперации, в котором он выразил уверенность в победе России и призвал "уничтожить неонацизм дотла", чтобы мир обрел долгожданное спокойствие.

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