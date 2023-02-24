Медведев о спецоперации: Победа России будет достигнута Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российская сторона одержит победу в специальной военной операции.

- Наши военнослужащие продолжают восстанавливать порядок, мир и справедливость на нашей земле, защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма. Они герои. Им помогает вся страна, снабжая всем необходимым. Победа будет достигнута. Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет, - написал политик в своем телеграм-канале.

В той же публикации Медведев заявил о необходимости в ходе СВО отодвинуть границы угроз России как можно дальше. Зампред Совбеза также призвал "уничтожить неонацизм дотла", чтобы "мир обрел долгожданное спокойствие".

А накануне Медведев высказывал мнение, что Россия, как и много лет назад, дает решительный отпор возродившемуся нацизму. Также ранее политик призвал россиян к сплоченности, выдержке, а также сохранению и передаче своих устоев, заявив, что это является самым важным для российских граждан в настоящее время.