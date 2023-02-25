Лукашенко опроверг фейки о планах России поглотить Белоруссию

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Александр Лукашенко опроверг фейковые вбросы о том, что Россия якобы планирует поглотить Белоруссию к 2030 году. Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА.

"Нас просто хотят еще раз разрубить, - подчеркнул президент Белоруссии. - Поэтому возникла эта тема".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что у России по отношению к Белоруссии есть только одна стратегия: "жить, как со своими братьями, в мире и дружбе".

По его словам, белорусский лидер участвует в данном процессе и "варится в этом котле".

Напомним, что на подобные вопросы Александру Лукашенко приходится отвечать уже не в первый раз. Глава Белоруссии неоднократно подчеркивал, что Союзное государство – это тесное сотрудничество в экономике и других сферах, но никак не поглощение одной страны другой.

Александр Лукашенко, в частности, подчеркивал, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны.

Слухи о якобы возможном слиянии России и Белоруссии аналогичным образом комментировали и российские власти. Например, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их "абсолютной чушью".

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