ВС России уничтожили пункты временной дислокации спецназа и морпехов ВСУ

С 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию Фото: Дмитрий СТЕШИН

Министерство обороны РФ в субботу, 25 февраля, заявило об уничтожении пунктов временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций противника в районе населённого пункта Глухое Днепропетровской области.

Также за сутки были уничтожены склад артиллерийских боеприпасов в районе Авдеевки в ДНР, два склада с боеприпасами в районах Угледара Донецкой Народной Республики и Малиновки Запорожской области.

Суммарно за сутки было нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям Киева, по технике и живой силе нанесены удары в 135-ти районах. В общей сложности на всех направлениях за сутки противник потерял до 450 человек.

Напомним, что по указу президента России Владимира Путина с 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине.