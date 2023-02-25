При восхождении на Эльбрус от сердечного приступа погиб альпинист

При восхождении на Эльбрус погиб турист. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Альпинист погиб на Эльбрусе при совершении восхождения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, это произошло в субботу 25 февраля на высоте 4 800 метров. Туристическая группа запросила помощь из-за смерти одного из участников. Группа зарегистрирована. По предварительным данным, умер 59-летний турист из города Чита. Предположительной причиной его гибели стал сердечный приступ.

Сообщается, что группа ожидает спасателей в районе скал Пастухова. К ним отправилась группа из трех спасателей.

В этот же день, по данным пресс-службы ведомства, произошел еще один несчастный случай.

«Сегодня же на Эльбрусе три сноубордиста попали под лавину. Спортсмены катались на немаркированной трассе в районе ущелья Терскол, чем вызвали сход лавины», - сказано в сообщении ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее ведомство предупреждало, что канатные дороги на Эльбрусе закрыты из-за повышенной опасности схода лавин.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что летом 2022 года при походе по горной местности турист из Санкт-Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарии, упав в ущелье.

Тем временем очередное землетрясение случилось в Турции в субботу, 25 февраля 2023 года. Эпицентр расположился в провинции Аксарай, которая находится в центральной части страны. По данным разных источников, магнитуда подземных толчков составила от 4,9 до 5,3.