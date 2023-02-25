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НовостиОбщество25 февраля 2023 12:40

При восхождении на Эльбрус от сердечного приступа погиб альпинист

Туристическая группа запросила помощь на высоте 4800 метров
Мария ПАВЛОВА
При восхождении на Эльбрус погиб турист.

При восхождении на Эльбрус погиб турист.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Альпинист погиб на Эльбрусе при совершении восхождения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, это произошло в субботу 25 февраля на высоте 4 800 метров. Туристическая группа запросила помощь из-за смерти одного из участников. Группа зарегистрирована. По предварительным данным, умер 59-летний турист из города Чита. Предположительной причиной его гибели стал сердечный приступ.

Сообщается, что группа ожидает спасателей в районе скал Пастухова. К ним отправилась группа из трех спасателей.

В этот же день, по данным пресс-службы ведомства, произошел еще один несчастный случай.

«Сегодня же на Эльбрусе три сноубордиста попали под лавину. Спортсмены катались на немаркированной трассе в районе ущелья Терскол, чем вызвали сход лавины», - сказано в сообщении ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее ведомство предупреждало, что канатные дороги на Эльбрусе закрыты из-за повышенной опасности схода лавин.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что летом 2022 года при походе по горной местности турист из Санкт-Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарии, упав в ущелье.

Тем временем очередное землетрясение случилось в Турции в субботу, 25 февраля 2023 года. Эпицентр расположился в провинции Аксарай, которая находится в центральной части страны. По данным разных источников, магнитуда подземных толчков составила от 4,9 до 5,3.