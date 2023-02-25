Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в турецкой провинции Аксарай

В Турции случилось новое землетрясение Фото: REUTERS

Очередное землетрясение случилось в Турции в субботу, 25 февраля 2023 года. Об этом сообщает турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Эпицентр расположился в провинции Аксарай, которая находится в центральной части страны. По данным разных источников, магнитуда подземных толчков составила от 4,9 до 5,3. Сведений о разрушениях в результате нового землетрясения не поступало.

Как ранее писал сайт KP.RU, число погибших после землетрясений в Турции превысило 43 тысячи человек. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Напомним, российские сейсмологи пришли к выводу, что катастрофическое землетрясение в Турции и Сирии уникально количеством афтершоков, то есть повторных подземных толчков.

Так, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин предупредил, что еще 15 дней после разрушительного землетрясения следует бояться афтершоков магнитудой 6 и выше, а в дальнейшем их сила пойдет на спад.