Экс-евродепутат Филиппо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский политик, лидер партии “Патриоты” Флориан Филиппо выступил с критикой президента Зеленского в своих соцсетях.

“Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения французского лидера Эммануэля Макрона и его немецкого коллеги Олафа Шольца начать переговоры с Россией приведет к катастрофическим последствиям”- заявил бывший европарламентарий.

Также политик отметил, что поведение президента Украины указывает на готовность развязать третью мировую войну, если это потребуется. Филиппо заметил, что стоит остановить Зеленского, пока это еще не поздно.

Сайт KP.RU ранее сообщал, что президент Украины Зеленский на законодательном уровне запретил любые переговоры с Россией еще 30 сентября 2022 года. Также недавно президент США Джо Байден заявил, что Украина сама будет решать, как заканчивать конфликт.