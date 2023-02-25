Индия заявила об отсутствии в G20 единого мнения о спецоперации на Украине

В Индии заявили, что не будут осуждать действия России на Украине. Фото: REUTERS

Власти Индии заявили, что не будут осуждать действия России на Украине. Среди стран “Большой двадцатки” нет единого мнения на счёт украинского конфликта.

“Есть разные оценки ситуации и санкций” - отмечается в документе по итогам встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками, размещенном на сайте Минфина Индии.

Также в документе говорится, что события на Украине негативно повлияли на мировую экономику, отмечена и недопустимость применения ядерного оружия. Основное внимание акцентируется на значимости мирных переговоров и о важности дипломатии в решении любого конфликта.

Как отмечал ранее сайт KP.RU, президент Франции Эммануэль Макрон также подчеркивал важность сохранения диалога с Россией. По мнению политика, устойчивый мир в Европе без диалога с Москвой невозможен.