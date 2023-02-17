Макрон призвал найти смелость для диалога с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада должны набраться смелости и силы для выстраивания диалога с Россией, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога», – заявил французский лидер в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению политика, устойчивый мир в Европе без диалога с Москвой невозможен.

Напомним, в конце января этого года президент Франции заявил, что намерен продолжить переговоры с Россией, несмотря на текущую политическую ситуацию.

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции объяснили, что Макрон после начала российской спецоперации на Украине чаще всего звонит президенту России Владимиру Путину по просьбам украинского лидера Владимира Зеленского.

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