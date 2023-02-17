Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 февраля 2023 14:44

Макрон призвал найти смелость для диалога с Россией

Устойчивый мир в Европе без диалога с Москвой невозможен, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Макрон призвал найти смелость для диалога с Россией

Макрон призвал найти смелость для диалога с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада должны набраться смелости и силы для выстраивания диалога с Россией, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога», – заявил французский лидер в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению политика, устойчивый мир в Европе без диалога с Москвой невозможен.

Напомним, в конце января этого года президент Франции заявил, что намерен продолжить переговоры с Россией, несмотря на текущую политическую ситуацию.

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции объяснили, что Макрон после начала российской спецоперации на Украине чаще всего звонит президенту России Владимиру Путину по просьбам украинского лидера Владимира Зеленского.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)