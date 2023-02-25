Польская компания Orlen заявила о прекращении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба»

В Польше заявили о полном прекращении поставок нефти из России по нефтепроводу "Дружба". Фото: REUTERS

В Польшу больше не поступает российская нефть по нефтепроводу «Дружба». Об этом в субботу 25 февраля написал в социальной сети Twitter руководитель компании Orlen Даниэль Обайтек.

По словам Обайтека, Польша была готова к полной остановке поставки нефти из России.

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen заявила об остановке российской стороной поставок нефти в республику. Об этом заявил в субботу в компании

«Из России поступало уже только 10% сырья, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы провели в течение последних лет», - цитирует Обайтека ТАСС.

Ранее Обайтек заявлял, что до начала российской спецоперации на Украине половина закупаемой Orlen нефти приходилась на российские энергоресурсы.

Тем временем Россия нарастила поставки нефти в Китай в 2022 году на 8,2% – до 86,24 миллиона тонн.

Напомним, 5 декабря стало переломной датой в истории мирового рынка углеводородов. С этого дня Европа ввела запрет на покупку российской нефти, поставляемой по морю, а еще заработал так называемый потолок цен. О том, как отреагировала Россия на это ограничение, читайте здесь на KP.RU.

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