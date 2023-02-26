Кириенко призвал при отказе от Болонской системы опираться на лучшие традиции отечественного образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил отказ от Болонской системы в высшем образовании, об этом сказал журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Российская система образования имеет столетние уникальные традиции, которыми мы по праву можем гордиться и мы не имеем право потерять это наследие, должны его бережно использовать, в том числе и наследие советской школы, которая по праву считалось одной из лучших в мире», - заявил Кириенко.

Он подчеркнул, что «не случайно, вы слышали в послании… президент говорил об отказе от Болонской системы и во многом к возращению к советскому стандарту, который был и в системе высшего и среднего образования».

При этом он отметил, что «современные условия также требуют изменений, поэтому важно соблюсти баланс наработанного опыта и новых подходов».

Как писал сайт KP.RU, в 2003 году слова «бакалавриат» и «магистратура» появились в лексиконе жителей России. Болонская система образования приживалась в стране с трудом, споры о ее целесообразности велись беспрерывно. 24 мая 2022 года министр Фальков заявил об отказе от этой двухуровневой системы.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционной системе обучения в вузах.

Президент назвал вопрос о высшей школе очень важным, указав на то, что в этой сфере «назрели важные изменения».

«Во всех сферах нашей жизни. Первое - вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов, срок обучения может составить от четырех до шести лет. При этом, даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные профессии», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что в случае, если профессия будет требовать узкой специализации, то можно будет и продолжить обучение в магистратуре, а в отдельную отраслях будут выделять аспирантуру.