Запрет на торговлю животными в неподобающих условиях вступит в силу в России 1 марта 2023

В России ужесточили законодательство в сфере торговли животными Фото: REUTERS

Закон об ужесточении правил продажи животных вступит в силу в России с 1 марта 2023 года. Об этом сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках, - написал Володин. - Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены".

Согласно новым правилам, правительство будет устанавливать требования к содержанию животных в местах торговли ими. Организации обязаны строго соблюдать установленные властями требования к содержанию.

В Кремле работали над законом несколько лет. Его цель - обеспечить гуманное обращение с животными.

Напомним, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявлял, что закон, по сути, запретит торговлю в зоомагазинах и птичьих рынках, где животных держат в “безобразных условиях”.