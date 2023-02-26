Путин назвал главное условие побед и достижений России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что главным условием побед и достижений России является единство народа. Соответствующее высказывание прозвучало в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье, 26 февраля 2023 года.

"И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных, - подчеркнул Путин. - И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед".

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил, что жители России, поддержавшие военную спецоперацию на Украине, проявили настоящий патриотизм, присущий российскому народу.

Ранее президент России рассказал о поддержке участников специальной военной операции, отметив, что страна поддерживает российских военных, а также понимает их роль и миссию.

По словам главы государства, материальная поддержка военнослужащих "лежит в основе того, чем люди живут", поэтому она является чрезвычайно важной и крайне необходимой.