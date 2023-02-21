Путин рассказал о развязанной Западом войне

Владимир Путин Фото: REUTERS

Запад развязал войну в Донбассе, а Россия лишь использует силу, чтобы ее остановить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года.

"Мы все хорошо помним, когда с воздуха наносили удары по Донецку. И по другим городам. В 2015 году они вновь предприняли попытку атаки на Донбасс, - подчеркнул Владимир Путин. - Все это полностью противоречило СБ ООН документам. Полностью! Все делали вид, что ничего не происходит. Это - они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить".

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же обращения российский лидер назвал целью российской специальной военной операции стала ликвидация нацистской угрозы.

Напомним, Владимир Путин рассказал о тотальной лжи Запада, в том числе об использовании Минских соглашений. Он назвал это позором, от этого "им никогда не отмыться".

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