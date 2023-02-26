Путин заявил, что Россия против выстраивания нового мира в интересах одних только США Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мир должен меняться, но Россия против выстраивания нового мира в интересах только одних США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

Глава государства в ответ на вопрос ведущего сообщил, что правительство понимает, что ситуация в мире меняется и после распада СССР требуются реформы. В мире появляются новые центры силы, что должно сказаться и на международных отношениях.

— Как бы мы не говорили, что Россия это - наследница СССР в правовом смысле… в правовом смысле так и есть, но здесь же не о правовых сентенциях речь идет, а о потенциалах. Потенциал другой у сегодняшней России. Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться, — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия никогда не препятствует реформам, в том числе и в ООН. Однако РФ против того, чтобы они способствовали развитию только одного государства.

— Но против чего мы выступаем? Против того, чтобы новый мир, который складывается, выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае Соединенных Штатов. Они хотят сделать именно это, я вас уверяю, все это понимают, — сказал Владимир Путин.

Ранее президент назвал главное условие побед и достижений России. По его мнению, секрет кроется в единстве народа.