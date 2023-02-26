Путин заявил, что Запад примет Россию в "семью цивилизованных народов" только по частям

Владимир Путин Фото: REUTERS

Запад может принять Россию в так называемую "семью цивилизованных народов", но только по частям. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье, 26 февраля 2023 года.

"Может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно каждую часть", - подчеркнул российский лидер, добавив, что даже это будет продиктовано основной эгоистичной целью западных стран - помыкать и контролировать.

Как ранее писал сайт KP.RU, Запад развернул против России военный, информационный и экономический фронт, но ни на одном из них он ничего не добьется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года.