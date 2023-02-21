Путин заявил, что Запад ничего не добьется в противостоянии с Россией

Путин объявил Федеральному Собранию, что Запад ничего не добьется в противостоянии с Россией Фото: REUTERS

Запад развернул против России военный, информационный и экономический фронт, но ни на одном из них он ничего не добьется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года.

"Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт, - подчеркнул Путин. - Но нигде ничего не добьется".

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же выступления Владимир Путин подчернкнул, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому против страны ведутся информационные атаки.

Российский лидер уверен, что государство шаг за шагом решит стоящие перед ним задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

По словам Владимира Путина, жители России, поддержавшие военную спецоперацию на Украине, проявили настоящий патриотизм, присущий российскому народу.

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