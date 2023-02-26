Путин назвал страны НАТО соучастниками преступлений киевского режима

Владимир Путин Фото: REUTERS

Страны НАТО являются соучастниками преступлений киевского режима, так как безвозмездно предоставляют оружие для совершения обстрелов мирных жителей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье, 26 февраля 2023 года.

"В одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит, это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецк", - аргументировал российский лидер.

Как ранее писал сайт KP.RU, победить Россию на поле боя невозможно, поэтому против страны ведутся информационные атаки. Об этом заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

Глава государства также подчеркнул, что Москва будет реагировать на намерение Запада перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния, так как речь идет о "существовании нашей страны".