Путин заявил, что победить Россию на поле боя невозможно

Владимир Путин Фото: REUTERS

Победить Россию на поле боя невозможно, поэтому против страны ведутся информационные атаки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля 2023 года.

"Победить Россию на поле боя невозможно, поэтому ведут информационные атаки, - отметил глава государства. - Лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на церковь, культуру".

Владимир Путин подчеркнул, что Москва будет реагировать на намерение Запада перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния, так как речь идет о "существовании нашей страны".

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же обращения Владимир Путин заявил, что Запад развязал войну в Донбассе, а Россия лишь использует силу, чтобы ее остановить.

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