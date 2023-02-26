Телеведущий Fox News Такер Карлсон: затянувшийся конфликт на Украине приведет к поражению США Фото: REUTERS

Телеведущий Fox News Такер Карлсон высказался по поводу прогнозов на будущее, относительно конфликта на Украине. По его мнению, если он затянется, то США перестанут занимать ведущее положение в мире.

Журналист раскритиковал западные страны за обещание безоговорочно помогать киевскому режиму, а также цензуру в СМИ. По мнению Карлсона, в США Украину представляют как демократическую страну, которой она не является.

— Если конфликт на Украине продолжится, мы проиграем независимо от того, чем он закончится. Мировой порядок меняется на наших глазах, и к тому времени, когда все закончится, США уже не будут занимать ведущее положение. Для всего остального мира это совершенно очевидно", — заявил обозреватель.

Ранее Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского темной силой, который стал инструментом тотального уничтожения. Особенно сильно американского ведущего задело то, что президент Украины преследовал христианских священнослужителей.