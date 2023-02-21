Американский ведущий назвал Зеленского инструментом тотального уничтожения Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский является инструментом тотального уничтожения, который уничтожает все вокруг. Такое заявление сделал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Телеведущий раскритиковал недавний визит президента США Джо Байдена в Киев, назвав эту поездку стремлением к тотальной войне с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, такие действия могут привести к уничтожению стран Запад, особенно при объединении сил Москвы и Пекина.

Как отметил ведущий, и президент Украины считает, что при объединении сил России и Китая начнется мировая война. «В результате этого факта, по словам самого Зеленского, погибнут сотни миллионов людей. Ничего страшного. Лишь бы мы взяли Крым. Это очень мрачный образ мышления», - заявил он.

Карлсон назвал украинского президента очень темной силой, который «запретил христианскую веру в своей стране, арестовывал монахинь и священников». «Но он герой, утверждают наши лидеры … Нет, Зеленский не герой. Он - инструмент тотального уничтожения», - добавил он.

Напомним, Байден приехал в Киеве в понедельник, 20 февраля, пообещав Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов.