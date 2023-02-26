Украина сажает в клетки своих солдат в качестве наказания за провинности Фото: REUTERS

Украинских военных за провинности их командование сажает в клетки. Об этом стало известно после того, как в сети появилось видео, на котором солдат сидит в небольшой железной клетке.

Из разговоров людей за кадром становится известно, что военный провинился тем, что участвовал в конфликте со сослуживцем. Ссора во время застолья перетекла в драку, во время которой оппонент солдата чуть не умер — у него начался приступ эпилепсии.

Видео попало в сеть после того, как группу ВСУ ликвидировали в Артемовске. Кадры хранились на телефоне одного из бойцов.

Российский военный прокомментировал происходящее на видео.

— Такая практика вразумления, когда провинившихся сажают в клетки, у них существует, мы об этом не раз слышали, — рассказал боец, передает РИА Новости.

Ранее украинский пленный пожаловался на обман ВСУ. Мобилизованному обещали службу в регионе, но отправили на передовую.