Российские военные уничтожили шесть диверсионно-разведовательных групп ВСУ на Купянском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные ликвидировали шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ. Артиллерия ударила по украинским подразделениям в ЛНР и Харьковской области. Общие потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 60 боевиков, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр», штурмовая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение украинским подразделениям в ряде районов в ДНР и ЛНР. В общей сложности ВСУ потеряли до 130 военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-20.

Еще более 100 украинских боевиков, три броневика, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30 были уничтожены на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, а также авиацией, артиллерией и огнеметными системами. В районе населенного пункта Разлив уничтожили склад боеприпасов, а возле Часова Яра поразили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили около 75 бойцов ВСУ, танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа. Там же был уничтожен еще один склад боеприпасов, расположенный в районе Червонного.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30.

Также за сутки были ликвидированы узел связи, ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ, сбиты восемь беспилотников и военный вертолет Ми-8.

Накануне сообщалось об уничтожении пунктов временной дислокации спецназа и морпехов ВСУ.