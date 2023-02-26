Министр обороны Украины признался, что просил у Деда Мороза истребители Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска пока не получили ЗРК Patriot от США. Об этом в интервью итальянской газете la Repubblica рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он добавил, что просил у Деда Мороза также и истребители.

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников считает, что после поступления Киеву западных систем ПВО Iris-T, Patriot и Nasams, ситуация по СВО изменится. По его словам, правительства ФРГ, Франции и Швеции запросили у своих заводов увеличить производство. Однако пока что ВСУ технику не получили. Ожидают поставок весной.

— А на земле у нас будут (танки) Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители, — сообщил Резников.

Россия ранее неоднократно предупреждала о последствиях поставок оружия странами НАТО киевскому режиму. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Также Сергей Шойгу сообщил, что от того, какую технику Запад отправит Киеву, будет зависеть насколько далеко войскам РФ придется отодвигать угрозу.